Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
Science Alert 16.01.2025 13:54

ABD'nin başı demansla dertte: Vakalar 2060'ta ikiye katlanacak

Yeni bir araştırma, ABD'de bunama (demans) hastası sayısının 2060 yılına kadar iki katına çıkacağını öngörüyor.

ABD'nin başı demansla dertte: Vakalar 2060'ta ikiye katlanacak
[Fotoğraf: Getty Images]

Araştırmanın öngörüsü, yılda yaklaşık 500 bin yeni vakalık mevcut rakamlara kıyasla yılda 1 milyon yeni vaka anlamına geliyor. 

Çeşitli ABD enstitülerinden araştırma ekibine göre, sıçrama doğrudan ülkedeki nüfusun artan yaşıyla bağlantılı.

New York Üniversitesi'nden epidemiyolog Josef Coresh, "Çalışmamızın sonuçları, önümüzdeki yıllarda ABD'de bunama kaynaklı yükte önemli bir artış öngörüyor. Her iki Amerikalıdan birinin 55 yaşından sonra bilişsel güçlükler yaşayacağı tahmin ediliyor" dedi.

Araştırmacılar, 1987-2020 yılları arasında toplanan 15 bin 43 yetişkine ait verileri analiz ederek, 55 yaşından sonra demans riskinin yüzde 42 olduğunu buldu. Bu oran, daha önceki tahminlerden önemli ölçüde daha yüksek. Öte yandan, 75 yaşın üstündeki demans riskinde de artış oldu.

ABD'de demans için sağlık hizmeti maliyetlerinin yıllık yaklaşık 600 milyar dolar olduğu tahmin edildiğinden, bu durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor.

ETİKETLER
ABD Demans
Sıradaki Haber
İngiltere'de sağlık krizi: Tuvaletlerde hasta bakılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı
14:46
Geçen yılın en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
14:26
2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek
14:24
Fransızların nükleer devriye programı 'fitness' uygulamasıyla ifşa oldu
14:24
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
14:12
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda sis etkili oldu
Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Müslümanlar yağmur altında Kabe'yi tavaf etti
Müslümanlar yağmur altında Kabe'yi tavaf etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ