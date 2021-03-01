Bağışıklık sistemini baskılıyor, koronavirüs aşısının etkisini azaltıyor.

Uzmanlara göre aşı uygulanacak kişiler aşılama öncesi ve sonrası ağrı kesici kullanımına dikkat etmeli.

'Aşının etkisini azaltıyor'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Özellikle romatizmal hastalıklarda çok kullandığımız ilaçlardır bunlar nonsteroit antiinfalamatuarlar. Bunlar bağışıklık sisteminin bu yangı durumundaki mücadelesini düzenleyici rol alır. Romatizmal olarak vatandaşın bildiği ilaçları aşı ile beraber kullanırsak o zaman aşı durumundaki mücadelede bağışıklık sisteminin oluşturacağı hafızada olumsuz etki oluşturabilir."

'Sadece ağrı kesici olan ilaçları tavsiye ediyoruz'

Aşının etkinliğinin korunması için sadece ağrı kesici etkisi olan ilaçlar kullanılmalı.

Aydın, "Tek başına ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlardan çok bir endişemiz yok ama bu yangı durumundaki romatizmal hastalıklardaki gibi kullandığımız antiinfalamatuvar özellikle ilaçların evet aşının cevabının olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor" dedi.

Kullanılacak ağrı kesiciler ise mutlaka uzmana sorulmalı.