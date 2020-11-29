Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ilaçlarının doğru kullanımına yönelik broşür hazırlayarak 81 İle gönderdi.

Broşürlerde, ilaçların dozuna yönelik konuya açıklık getirildi.

İlaçların kullanımı

Hekim tavsiyesi ile Favipiravir isimli ilacın ilk gün sabah ve akşam 8’er adet, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er adet içilmesi tavsiye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Hidroksiklorokin isimli ilacın ise sabah ve akşam 1’er adet olmak üzere 5'inci günün sonunda toplam 10 tablet alınmış olması önerildi.

Hastalar aldıkları dozu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebilecek.

[Fotoğraf: AA]

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.