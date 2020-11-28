Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 174 bin 443 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 30 bin 103. Bugünkü hasta sayısı ise 6714 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 3611.

Son 24 saatte 182 hasta vefat etti, 3611 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 18 milyon 274 bin 424, toplam hasta sayısı 487 bin 912, toplam vefat sayısı 13 bin 373, toplam ağır hasta sayısı 4903, hastalarda zatüre oranı %3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 396 bin 227 oldu.