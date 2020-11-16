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Bakan Koca’dan "burnunuzu açık bırakmayın" uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenin tam koruyuculuğu sağlayabilmesi için tamamen kapatılması gerektiğini belirterek, burun açık bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanın mümkün olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin” dedi.
Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin. pic.twitter.com/zIIHGLDjPW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020
Etiketler: Fahrettin KocaSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:29
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