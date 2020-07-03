Bakan Koca: Sabun, koronavirüsleri etkisiz hale getirir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temizliğin COVID-19'a karşı alınacak üç tedbirden biri olduğunu hatırlatarak, "Sabun, koronavirüsleri etkisiz hale getirir." dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, koronavirüsleri etkisiz hale getirir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüse karşı üç tedbir olan "maske, mesafe ve temizlik" konularında sürekli uyarılarda bulunuyor.
Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir. pic.twitter.com/m8KlE1hk6z— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020
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