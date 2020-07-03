Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, koronavirüsleri etkisiz hale getirir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüse karşı üç tedbir olan "maske, mesafe ve temizlik" konularında sürekli uyarılarda bulunuyor.