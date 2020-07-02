28 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden bu yana laboratuvarda onaylanmış toplam 198 bin 284 koronavirüs hastalığı vakası tespit edildi.

Toplam vakanın 108 bin 749’u İstanbul’da görüldü. Toplam vaka sayısında 10 bin üzeri olan bölgeler ise Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu ve Ege.

Ülke genelinde 100 bin kişi başına vaka artış oranı son 7 günde yüzde 11,8, 14 günde yüzde 23,5 ve 28 günde ise yüzde 41,4 oldu.