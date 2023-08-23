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Sağlık
TRT Haber 23.08.2023 12:08

Bakan Koca: COVID-19'un yeni varyantı Türkiye'de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi.

Bakan Koca: COVID-19'un yeni varyantı Türkiye'de görülmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir’de açıklamalarda bulundu.

COVID-19'un yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini belirten Bakan Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" diye konuştu.

Kızamık vakalarındaki durumun sorulması üzerine ise Koca, vakaların birkaç ay öncesine göre ciddi oranda azaldığını söyledi.


 

"Çanakkale'deki yangından 95 kişi etkilendi"

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

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