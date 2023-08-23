Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Halihazırda 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinası, yaklaşık 2 bin 700 personelle sahada mücadelemize devam ediyoruz. Bu uçaklardan biri de çok yüksek tonajda su taşıyabilen Rusya’dan kiraladığımız uçaklardan. 9 köy tahliye edildi. 337 hane ve 1251 vatandaşımız yaşamaktaydı. Ulupınar Köyü’nde 5 ev, Yağcılar Köyü’nde de 4 ev, bunlardan 3’ü kullanılmayan hasar görmüş vaziyette.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/OqS7W6GXfs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2023

85 küçükbaş, 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zayiatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahede altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı.

Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar. https://t.co/AwV10rDgO3 pic.twitter.com/2HkNWt9BFa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2023

"Bursa ve Bilecik'teki yangınlar kontrol altında"

Bursa’da Karacabey’de ve Bilecik sınırında yangınlarımız vardı. Her iki yangın da kontrol altına alınmış vaziyette. Soğutma çalışmaları sürüyor.

1500 hektarlık bu alanın çevresi tamamen kesilmiş vaziyette. Şu anda yangının ilerlemesini gösterecek herhangi bir durum yok.

Şu anda köylere geri dönüşle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Başka tahliye planı olan herhangi bir köy yok. Devlet hastanesiyle ilgili, üniversite ile ilgili herhangi bir risk yok. Yangının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette. Yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse, öğleden sonra akşamüstüne doğru genel resmi daha net şekilde görebileceğiz."