İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği aksadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı aktarıldı.

Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı" bilgisine yer verildi.

Tanker arızası giderildi

KEGM'den saat 10.52 itibarıyla yapılan açıklamasında ise, "GUANYIN isimli tanker arızasını gidermiş olup, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 11.20 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır" sözleri yer aldı.