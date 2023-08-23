Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.08.2023 09:42

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği aksadı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği aksadı
[Fotoğraf: KEGM]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı aktarıldı.

Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı" bilgisine yer verildi.

Tanker arızası giderildi

KEGM'den saat 10.52 itibarıyla yapılan açıklamasında ise, "GUANYIN isimli tanker arızasını gidermiş olup, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 11.20 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır" sözleri yer aldı.

ETİKETLER
Gemi İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
ABD'de Listeria bakterisi bulaşmış içeceği tüketen 3 kişi öldü
11:46
Bakan Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yüzde 45'e yakın bir zam olacak
11:53
Harput Kalesi'nde bin yıllık saray mutfağı bulundu
11:32
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
11:25
ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu
11:22
İran’da kum fırtınası: 488 kişi hastaneye kaldırıldı
Harput Kalesi'nde yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulundu
Harput Kalesi'nde yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulundu
FOTO FOKUS
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ