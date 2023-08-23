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Türkiye
TRT Haber 23.08.2023 08:16

Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'deki orman yangınında yüzlerce hektar ormanlık alan ve tarım alanları küle döndü. Yangın nedeniyle bölgedeki Çanakkale Çan Karayolu ile Çanakkale Boğazı tek yönle trafiğe kapatıldı, 9 köyden 1251 kişi tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

7 uçak ve 22 helikopter ile müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hızla yayılan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, gece görev yapabilen 4 helikopterin gün ağarana kadar sorti yaptığını, şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Yangına karadan da müdahalenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

9 köyden 1251 kişi tahliye edildi

İçişleri Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini verdi.

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 kişinin tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirildiğini belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

Bakan Yerlikaya: Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapatıldı
Bakan Yerlikaya: Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapatıldı

54 kişi dumandan etkilendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya daha önce yaptığı paylaşımında da yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 vatandaşın tedavisine devam edildiği bilgisine yer vermişti.

'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' bölgeye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisinin kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu. 

Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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