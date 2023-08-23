Bakan Yerlikaya: Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 328 iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti.

Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 kişinin tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, Çanakkale-Çan Karayolu'nun tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldığını ve Çanakkale Boğazı'nın çift taraflı deniz ulaşımına kapandığı açıklamasını yaptı.