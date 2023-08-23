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TRT Haber 23.08.2023 07:53

Bakan Yumaklı: Yangına 7 uçak ve 22 helikopter ile havadan müdahalemiz sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı: Yangına 7 uçak ve 22 helikopter ile havadan müdahalemiz sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Damyeri mevkiinde başlayıp hızla yayılan yangın bölgesini havadan inceledi. Bakan Yumaklı, incelemenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gece görev yapabilen 4 helikopterin gün ağarana kadar sorti yaptığını belirten Yumaklı, şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Yangına karadan da müdahalenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

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