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Dünya
AA 22.08.2023 17:10

Göz taramalarıyla Parkinson hastalığı tespit edilebilir

İngiltere'de yapılan araştırmada, göz taramaları sayesinde Parkinson hastalığının henüz belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebileceği öne sürüldü.

Göz taramalarıyla Parkinson hastalığı tespit edilebilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BBC'nin haberine göre, Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi ve University College London (UCL) Oftalmoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, retinadaki detayları incelemek için yapay zeka kullandı.

Bilim insanları, 2008-2018 arası Londra'daki göz hastanelerine başvuran 40 yaş ve üzeri 154 bin 830 hastadan elde edilen retinanın ayrıntılı görüntülerini inceledi.

Optik Kehorans Göz Tomografisi (OCT) aracılığıyla elde edilen görüntülerin kullanıldığı araştırmada ayrıca, 40 ila 69 yaşları arasındaki 67 bin 311 sağlıklı gönüllü kişinin bilgilerini içeren veri tabanından yararlanıldı.

Taramayı yaptırmak, hastalığın erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir

Parkinson hastaları ile hasta olmayanların gözünde fiziksel farklılıkların bulunduğu saptanan araştırmada, Parkinson hastalarının, daha ince gangliyon hücre-dış plexiform tabakasına (GCIPL) sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmada, hastalığın semptomları henüz görülmeden bu taramayı yaptırmanın, hastalığın erken teşhis edilmesine yardımcı olabileceği öne sürüldü.

Göz taramalarından elde edilen verilerin daha önce Alzheimer ve şizofreni dahil olmak üzere diğer nörodejeneratif hastalıkların belirtilerinin ortaya çıkarılmasına da katkı sağladığı kaydedildi.

Gelecekte halk sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir

Araştırma ekibinden Moorfields Göz Hastanesi klinik araştırma görevlisi Siegfried Wagner, basına yaptığı açıklamada, "Göz taramaları yoluyla keşfedebileceklerimiz karşısında hayrete düşmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Wagner, bazı hastalıkları belirtileri ortaya çıkmadan tespit etmenin, gelecekte insanların yaşam tarzlarını değiştirerek hastalığın önüne geçmeleri anlamı taşıdığını söyledi.

Moorfields Göz Hastanesi Tıbbi Direktörü Louisa Wickham, daha geniş bir popülasyonda görüntüleme kullanmanın "gelecekte halk sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini" kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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