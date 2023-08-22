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Dünya
AA 22.08.2023 16:46

İran'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı

İran'ın başkent Tahran'da doğal gaz patlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

İran'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Tahran'ın güneybatısındaki Yaft Abad Mahallesi'ndeki 2 katlı evde doğal gaz patlaması sonucu 4 kişi yaralandı." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Meleki, patlamanın çevredeki evlerde de hasara yol açtığını kaydetti.

İran'da son günlerde doğal gaz ve tüp patlamalarında artış görülüyor.

Söz konusu patlamalara evlerdeki ocak ve ısınma sistemlerinin standartlara uygun şekilde yapılmamasının neden olduğu değerlendiriliyor.

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