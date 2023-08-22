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Güncel
AA 22.08.2023 16:50

Lübnan Başbakanı: Doğal gaz sondaj platformunun kurulması tarihimizde parlak bir sayfa

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyinde doğal gaz sondaj çalışmasının yapıldığı Akdeniz'deki 9. Blok'a kurulan sondaj platformunun ülke tarihinde "parlak bir sayfa" olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı: Doğal gaz sondaj platformunun kurulması tarihimizde parlak bir sayfa
[Fotograf: AA]

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati ile Meclis Başkanı Nebih Berri, Akdeniz'deki 9. Blok'a kurulan sondaj platformunda incelemelerde bulundu.

Başbakan ve Meclis Başkanı, platformda sondaj faaliyetlerinin başlaması için yapılan hazırlıklar konusunda bilgi aldı.

Platformun kurulmasının Lübnan'ın tanık olduğu önemli bir olay olduğunu söyleyen Mikati, "Lübnan halkı ve vatan için büyük bir başarı kayıtlara geçmiştir, sondaj platformunun kurulması tarihimizde parlak bir sayfa." ifadelerini kullandı.

Bir kısmı İsrail'e ait olan "Kana Gaz Sahası"nda yer alan 9. Blok, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alıyor.

Katar'ın "QatarEnergy", Fransa'nın "TotalEnergies" ve İtalya'ya ait "Eni" enerji şirketleri söz konusu blokta ortak faaliyet gösteriyor.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kara sularında doğal gaz arama çalışması yapacak sondaj gemisinin 9. Blok'a vardığını ve 2-3 ay içinde çalışmaların sonucunu elde edeceklerini söylemişti.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.

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