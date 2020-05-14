Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan EMA, COVID-19 tedavisinde kullanılacak ilaç ve aşılara ilişkin bilgileri paylaştı.

EMA'dan yapılan açıklamada, aşı için tarih vermenin zor olduğu belirtilerek, başarı sağlayan bir aşının toplu üretime geçmesi için en az 1 yıl gerektiği vurgulandı.

COVID-19 tedavisinde kullanılacak 119 farklı ilaç araştırmasının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da içinde bulunduğu bazı ilaçlar için klinik denemelerin başladığı anlatıldı.

Yan etkileri incelenecek

Klinik denemelerin ardından, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde ilaçların güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri incelenecek.

Avrupa Birliği (AB) genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenleyen EMA, aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor.

1995'te Londra'da kurulan Ajans, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Amsterdam'a taşınmıştı.