Puslu -1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.01.2026 09:33

3 ilde 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

3 ilde 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 663 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 4, Sarıkamış'ta 23 ve Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 49 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

ETİKETLER
Erzurum Kars Ardahan Ulaşım Kar Yağışı
Sıradaki Haber
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
Taşınmaz satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi" zorunlu olacak
09:32
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
09:29
Minnesota, ICE yetkililerinin konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı
09:45
27 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
09:06
Apple ve Google'dan dev ortaklık: Siri ve Apple Intelligence, Gemini ile yenileniyor
08:34
Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişikliğe gidildi
Tedavi imkanlarının tükendiği Gazze’de, yaşlı bir annenin nefesi, lastik pompasına emanet
Tedavi imkanlarının tükendiği Gazze’de, yaşlı bir annenin nefesi, lastik pompasına emanet
FOTO FOKUS
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ