Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Teknoloji ve savunma hisselerindeki yükselişler, Fed'in bağımsızlığına ve jeopolitik risklere ilişkin endişeleri telafi ediyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi de piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin açılması sonrasında verilerin açıklanmaya başlamasıyla birlikte enflasyondaki gidişata ilişkin ipucu arayacak. Öte yandan jeopolitik riskler de piyasaları meşgul etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. ABD basınında, Trump'ın Fed'in yeni başkanı olabilecek adaylar arasında ismi geçen, varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile bu hafta mülakat yapacağına dair haberler yer aldı.

Trump, sosyal medya hesabından ABD Yüksek Mahkemesinin beklenen tarife kararına ilişkin açıklama yaptı. Mahkemenin gümrük vergileri konusunda aleyhte karar vermesi durumunda ABD'nin geri ödemesi gereken tutarın yüz milyarlarca doları bulacağını belirten Trump, bunun yatırımlar da eklenirse trilyonlarca dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler de devam ediyor. Fed'in eski başkanları, bankanın bağımsızlığının ekonomik performans açısından önemine işaret ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğunu kaydetti.

Powell'a yönelik cezai soruşturmanın piyasalara etkisi sınırlı olsa da 2026'da piyasalardaki ana temanın Bankanın bağımsızlığı olabileceği tahmin ediliyor.

Fed'e ilişkin belirsizliklerle ABD'ye göre daha ucuz olması nedeniyle Asya ve Avrupa'daki hisse senedi piyasasının yatırımcılar tarafından ilgi görmesi de küresel piyasalardaki yükselişleri destekliyor.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, başta nadir toprak elementleri olmak üzere kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve çeşitlendirilmesine yönelik bir maliye bakanları toplantısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore ve İngiltere'den maliye bakanı düzeyinde yetkililerin katıldığı belirtildi.

Görüşmelerde yetkililerin kritik minerallerin tedarik zincirlerindeki temel kırılganlıkların hızla ele alınması gerektiği konusunda güçlü bir irade ortaya koyuldu.

Bu arada medya ve eğlence şirketi Paramount, satın almak istediği Warner Bros. Discovery'ye (WBD) karşı hissedarların bilinçli karar verebilmesini sağlayacak temel finansal bilgilerin açıklanması talebiyle dava açtı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla yüzde 4,18'e inerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 598 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 63,8 dolarda seyrediyor.

Alphabet'in piyasa değeri 4 trilyon dolar seviyesini gördü

New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. Kurumsal tarafta, Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10 tavan getirme çağrısı da bazı banka hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Wells Fargo ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 1, JPMorganChase'in hisseleri yüzde 1,5, Citi'nin hisseleri yüzde 3 ve Capital One'ın hisseleri yüzde 6 civarında değer kaybetti.

Apple'ın hisseleri ise yeni nesil yapay zeka altyapısının Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirileceğini açıklaması sonrasında yüzde 0,3 arttı.

Haber sonrasında Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 4 trilyon dolar seviyesini görürken, şirketin hisseleri günü yüzde 1 yükselişle tamamladı. Ayrıca Nvidia ile Eli Lilly, ortak araştırma laboratuvarı için 5 yılda 1 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Nvidia'nın hisseleri yatay seyir izlerken, Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Bu hafta JPMorganChase, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yayımlayacağı bilançolar takip edilecek. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Dow Jones 49.633,35 puan, S&P 500 endeksi 6.986,33 puanla rekor seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne nagatif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün teknoloji, sanayi ve bankacılık sektörlerindeki yükselişin öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 17 Ocak'ta ticaret anlaşması imzalanacak.

Öte yandan AB, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uyguladığı yüksek vergiler yerine, bu araçlara yönelik asgari satış fiyatı getirilmesine imkan sağlayacak bir kılavuz hazırladı.

AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için fiyat taahhüdü tekliflerinin sunulmasına ilişkin hazırlanan kılavuz belgeye dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, kılavuzun AB'ye elektrikli otomobil ihraç eden Çinli üretici ve ihracatçılara fiyat taahhüdü tekliflerini sunmaları konusunda genel bir rehber niteliği taşıdığı belirtilerek, bu çerçevede minimum ithalat fiyatı, satış kanalları, karşılıklı tazminat mekanizmaları ve AB’de gelecekte yapılabilecek yatırımlar dahil olmak üzere olası bir taahhüt teklifinde ele alınması gereken çeşitli unsurlara yer verildiği kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yılın ilk ayında 4,4 puan artarak eksi 1,8'e yükseldi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 yükselirken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,04 azalış kaydetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi 25.421,42 puanla rekor seviyeyi gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Japonya borsası erken seçim haberleriyle rekor kırdı

Asya borsalarında da Japonya'da erken seçim olacağına dair haberlerle pozitif bir seyir izleniyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü, bunu yapması halinde şubatta erken seçime gidilebileceğine dair haberlerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 53.814,79 puanla rekor kırarken, dolar/yen paritesi 158,9'la Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Takaiçinin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Daha fazla mali harcama beklentisi, yatırımcıların şimdilik Çin ve Japonya arasındaki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanacak riskleri gözardı etmelerine neden oldu.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının verimli bir şekilde artacağına dair iyimserlik Asya tarafındaki teknoloji şirketlerini olumlu etkilerken, Japonya'daki savunma hisselerinde de yükselişler görüldü.

Kawasaki Heavy'nin hisseleri yüzde 2,5'in üzerinde IHI'nın hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Öte yandan erken seçim haberleri mali politika endişelerini alevlendirirken, Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,50'ye çıktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi de 4.691,09 puanla rekor seviyeyi gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.

Borsa rekor tazeledi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 artışla 12.254,83 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.378,76 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 13.952,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 43,1112'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 43,1530'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık oldu.