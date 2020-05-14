Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

İl il koronavürüs haritasına nasıl ulaşılır?

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.Güncelleme öncesi sadece yakın çevredeki vaka yoğunluğuna ulaşılabilirken, güncellemeden sonra diğer tüm illerdekiva yoğunluklarına ulaşılabiliyor.

İşte İstanbul ve Ankara vaka yoğunluk haritaları

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası

Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması nasıl indirilir?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşğıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

-ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR

-IOS

https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasının özellikleri neler?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.