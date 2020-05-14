Türkiye koronavirüsle mücadeledeki çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Tıbbi çalışmaların yanında dünyanın dört bir yanına gönderdiği maske ve malzeme yardımlarıyla örnek teşkil eden Türkiye’de çeşitli sağlık kuruluşları da ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde karşılamaya başladı.

Bu kuruluşlardan İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bünyesinde oluşturulan terzihane ve atölyede hem onarım hem de üretim yapılıyor.

Önce eksiklikler giderildi

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Abdulkadir Vıcıl, hastanelerinin şubat ayı ortalarında Bilim Kurulu tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilmesinin ardından hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Hastanenin teknik, yapısal ve elektrik sistemi gibi bütün eksikliklerinin çok kısa bir sürede giderildiğini anlatan Abdulkadir Vıcıl, teknik ekibin örnek gösterilecek fedakarlıklarda bulunduğunu belirtti.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Mart tarihinde ise üçüncü basamak genel yoğun bakım ruhsatı alındı.

Teknik ekibin başarısı

Çocuk ve kadın doğum hariç bütün kliniklerin pandemi kliniğine dönüştürüldüğü hastanede hasta odalarının telefon hatları şehirlerarası ve cep telefonu aramalarına açık hale getirildi.

Yatan hastaların şampuan, saç kremi, diş fırçası, bone, havlu gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Vıcıl bünyelerinde oluşturdukları atölyelerde çeşitli ihtiyaçların imalatını da yaptıklarını belirtti.

Hasta ve personel iletişiminin açık olduğu alanlarda personeli koruma önlemleri aldıklarını söyleyen Vıcıl, bu alanlarda bölücü panel ve şeffaf branda uygulamaları gerçekleştirdiklerini ve bu malzemeleri kendi atölyelerinde imal ettiklerini anlattı.

Bu atölyelerde aynı zamanda sadece borular kullanılarak imal edilen el temassız, ayak pedallı el dezenfeksiyon aparatı imal ettiklerini de söyleyen Vıcıl, bu imalatın teknik ekiplerinin başarısı olduğunu vurguladı.

Kendi maskelerini üretiyorlar

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bugünlerde en önemli birimlerinden biri de terzihane.

Kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek kaynaklarını kullanmak isteyen hastane yönetimi, terzihanede kısmi maske üretimi de gerçekleştiriyor.

Abdulkadir Vıcıl ürettikleri bu maskeleri Sağlık Bakanlığı Tıbbi Maske Üretim Klavuzu’na uygun bir şekilde imal ettiklerini söyledi.

Maskeleri kendi ekipman ve malzemelerini kullanarak imal eden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi terzihanesi ekibi, el becerileri yatkın, sertifika sahibi hastane çalışanlarından oluşuyor.

Abdülkadir Vıcıl bu zorlu süreçte Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce hiçbir zaman mağdur edilmediklerini, özellikle tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman tedarik etme konusunda ilk günden bu yana çok destek gördüklerini de sözlerine ekledi.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu