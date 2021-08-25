Aşı hem bireysel hem toplumsal koruma sağlıyor. Uzmanlara göre bireysel tedbirler ihmal edilse de vaka sayısında anormal bir artış görülmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yaş üstü her 4 kişiden 3'ünün aşı yaptırdığını duyurdu. Uzmanlar, son günlerde 20 binin altında seyreden vaka sayılarının en büyük nedeninin bu durumla alakalı olduğu görüşünde.

"Vaka sayıları henüz istenilen düzeye düşmedi"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, vaka sayılarının henüz beklenen seviyeye inmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Vaka sayıları henüz istenilen düzeye düşmedi. Bir plato söz konusu, günden güne aşılanma oranlarımız artıyor. Şunu net olarak söylemek gerekiyor eğer aşılamanın faydası olmasaydı bu vakaları biz 2-3 kat daha fazla bir şekilde gözlemlemiş olacaktık. Bu da aşının reel bir faydasını bize yansıtan değer."

Aşı, virüs yükü daha yüksek olan delta varyantının bulaştırıcılığını da azaltıyor.

"Aşı olanlar hastalığı daha hafif atlatıyor"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Virüsün hastalığa neden olma yeteneği aşı olmayanlara göre çok çok düşük. Bu anlamda bu virüsü siz aşı olduktan sonraki süreç içerisinde almış olsanız dahi ciddi anlamda ağır bir hastalık oluşturmuyor. Çok hafif şikayetlerle ya da hiç şikayet olmadan aşının sayesinde bu hastalığı atlatmış oluyorsunuz" dedi.

Aşı virüsün bulaşma riskini azaltsa da bireysel tedbirlere uyulması aşılananlar için de hayati öneme sahip.

"Aşı olanların da bireysel tedbirlere uyması gerekiyor"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, aşı olanların da kurallara uyması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"mRNA aşısını örnek verelim. Bunun yüzde 90’a yakın bir koruma gösterdiğini söyleyebiliriz. Yüzde 90 demek 10 kişinin tekrar hastalanma riski olduğunu gösteren bir rakam. Bu anlamda özellikle bireysel kurallara uyma konusunda aşısızlar olduğu kadar aşılar da bu süreç içerisinde kurallara uyma konusunda istikrar göstermesi gerekiyor."