3 doz aşılamayla ağır hastalık ve bulaş riskinde ciddi düşüş sağlanıyor. Araştırma sonuçları üçüncü doz aşılamaların sürdüğü İsrail'den.

Sonuçlara göre 3 doz aşı 2 doza kıyasla 4 kat daha koruyucu.

Uzmanlar, zaman geçtikçe antikor düzeylerinde düşüş görülebildiğini vurguluyor.

"Hatırlatma dozları önemli"

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Belli bir zaman sonra aşılıların antikor düzeyinin düşük olabileceğine şahit oluyoruz. Bunlar özellikle ileri yaşta olan yeterince antikor geliştiremeyen kişiler olabileceği gibi çeşitli bağışıklık eksiklikleri nedeniyle aşı geliştiremeyen yaşlı olmayan insanlar da olabilir. Bu nedenle bir hatırlatma dozunun önemli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

3'üncü doz aşıların etkisi kanıtlandı

İsrail'de yapılan araştırmaya benzer bir araştırma Türkiye'de de yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon kişiye uygulanan 3'üncü doz aşıların etkinliği kanıtlandı.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Şu an Türkiye’ye baktığımızda uygulanan aşılama politikasında özellikle sağlık çalışanları için ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımız için 3 doz aşılamanın ne denli etkili olduğunu görüyoruz. Hem vefatları engellediğine şahit oluyoruz hem de ağır hastalığı engellediğine şahit oluyoruz üçüncü doz aşılamaların" dedi.

Türkiye'de bugüne kadar 90 milyon dozdan fazla aşılama yapıldı. Ancak 15,5 milyon kişi ise aşılanmadı.

"10 günde ilk doz aşılar tamamlanır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından annelere, babalara 6 Eylül mesajı da verdi. Karar verilirse 10 günde ilk doz aşıların tamamlanacağını söyledi.

Bakan Koca, "Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" diyerek uyardı.