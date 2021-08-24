Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 14:27
- 14:25
- 14:17
- 14:31
- 14:14
Sıradaki Haber
Mardin'de 10 mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz