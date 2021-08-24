İngiltere, koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listelerini bu hafta güncelleyecek.

Londra Büyükelçiliği’ndeki Türk yetkililer, Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılarak sarı listeye kaydırılmasını beklediklerini söyledi.

İngiliz medya kuruluşu Sky News’un Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne dayandırdığı açıklamada, "bilimsel data"nın bu yöndeki beklentiyi desteklediği belirtildi.

Buna göre, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "COVID-19 ile ilgili bilimsel data, gelecek güncellemede Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılacağı yönündeki beklentimizi destekliyor" ifadesi yer aldı.

Pandemi öncesinde Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan İngiltere, seyahat listelerini uygulamaya başladığı mayıs ayından bu yana Türkiye’yi kırmızı listede tutuyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre, 14 günde 100 binlik nüfusa düşen vaka sayısı Türkiye’de 405,79 iken İngiltere’de 580,33 olarak kayda geçti.

Liste 3 haftada bir güncelleniyor

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırdığı ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2 ve 8'inci günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

Türkiye, İngiltere'nin seyahat listesinde "kırmızı" grupta yer alıyor.