İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 831 kişinin testi pozitif çıktı, 12 hasta da hayatını kaybetti.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının ülkede son 8 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 864'e, vaka sayısı da 1 milyon 5 bin 511'e ulaştı.

Maske zorunluluğu kaldırılmıştı

Aktif vaka sayısının 72 bini geçtiği ülkede, hastalardan 678'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlamıştı.