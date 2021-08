Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB ekibine ve Kabil'deki ortaklara, insanları güvenliğe kavuşturma konusundaki olağanüstü çalışmaları için minnettarız. Yerel personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişilerden oluşan 260 kişi daha Avrupa'ya geldi veya Avrupa'ya doğru yola çıktı. İnsanları güvenli hale getiren çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Grateful to EU team and partners in Kabul for outstanding work in bringing people to safety.



260 more of our local staff and dependants arrived or are on their way to Europe.



Work bringing people to safety will continue.#TeamEurope pic.twitter.com/H3LqbMW2KG