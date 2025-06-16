İsrail-İran arasında tansiyon dinmiyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

İran güvenlik güçleri, İsrail ajanlarının dron üretim atölyesine baskın düzenledi

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor.

İran füzesinde hasar gören binalardan 22'si acil yıkılacak

İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını belirtti.

Brot, İsrail'in İ24 kanalına yaptığı açıklamada, yerleşim bölgesinin onarımı için özel bir kriz komitesi kurulduğunu, komitenin çalışmalarına başlayacağını ve hem zorunlu yıkımların gerçekleştirileceğini hem de hasar gören yapıların yeniden inşasının planlandığını söyledi.

Bat Yam’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Brot, "İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'si acil olarak yıkılacak." diye konuştu.

İsrail'de ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail ordusu, sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi

İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

Ordudan yapılan açıklamada, korunaklı alanlara yakın durulmaya devam edilmesi istendi.

Açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

İsrail ordusu, muhtemel İran saldırısına karşı sığınaklara yakın durulması talimatı vermiş, ardından İran’daki karadan karaya füze üslerine saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.