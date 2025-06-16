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Dünya
AA 16.06.2025 03:26

ABD Başkanı Trump: Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump: Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuştu.

Trump, şöyle devam etti:

"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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