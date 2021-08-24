NASA yetkilileri, astronot Vande Hei'nin "küçük bir tıbbi sorunla" uğraştığını ve acil bir durum olmadığını açıkladı.

Emekli bir ordu albayı olan 54 yaşındaki Vande Hei, Nisan ayından bu yana uzay istasyonunda bulunuyor ve bir yıllık bir görev için önümüzdeki bahara kadar orada kalması bekleniyor.

Hei ve Japon astronot Akihiko Hoshide'nin yeni güneş kanatlarına bir braket takmak üzere Salı günü dışarı çıkmaları gerekiyordu.

Uzay yürüyüşü, ertelemenin ardından yeniden planlanacak.