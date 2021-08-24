Tarrio ve Proud Boys grubu, siyahi ailelerin gittiği tarihi Asbury United Metodist Kilisesi'nden 12 Aralık’ta Siyahi Hayatlar Değerlidir bayrağını çalmıştı.

Grup lideri Enrique Tarrio, Washington Post'a verdiği röportajda bayrağın yakılması olayına katıldığını itiraf etmişti.

Suçunu itiraf eden 37 yaşındaki aşırı sağcı grup lideri, mahkemede özür diledi ve eylemlerinin bir mazareti olmadığını söyledi.

Pişmanlığına inandıramadı

DC Yüksek Mahkemesi Yargıcı Harold Cushenberry, pişmanlığının "tamamen inandırıcı olmadığını" söyledi.

Cushenberry, Tarrio'nun barışçıl protestodan şiddet içeren davranışa giden çizgiyi açıkça, kasıtlı olarak aştığına inandığını da sözlerine ekledi.

Cezaevine girecek

Tarrio 155 günlük cezasına başlamak için 6 Eylül'de cezaevine girecek.

Aralık ayındaki gösteriler, karşı protestoların başlamasının ardından çatışmaya dönüşmüştü.

Polis, üç düzineden fazla kişinin tutuklandığını ve dört kilisenin tahrip edildiğini açıklamıştı.