Elleri kelepçeli mahkumu acımasızca dövdüler, gardiyanlar kendi aralarında bile kavga ettiler.

Amerikan Associated Press haber ajansı, görüntülerin bir grup bilgisayar korsanı tarafından kendileri ile paylaşıldığını iddia etti.

Görüntülerin İran'ın Başkenti Tahran'daki Evin Cezaevine ait olduğu belirtildi.

Ajans, bilgisayar korsanlarının amacının İran'da cezaevlerindeki kötü koşulların dünya ile paylaşılması olduğunu yazdı.

İlgili makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı

Amerikan haber ajansı, daha önce bu cezaevinde kalan kişilere ulaştıklarını, bu kişilerin de görüntülerdeki cezaevinin Tahran'da olduğunu teyit ettiklerini ileri sürdü.

İran makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

