Açıklama, Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre, yasama, yürütme ve yargı alanında 30 gün süreyle alınan istisnai kararlar bir sonraki duyuruya kadar uzatıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in önümüzdeki günlerde Tunus halkına bir açıklama yapacağı belirtildi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da sosyal, ekonomik, politik ve salgın nedeniyle sağlık alanında oluşan krize karşı protestolar düzenlenmişti.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden almış, meclisin yetkilerini de dondurmuştu.