Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da küçük uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fransa’nın kuzeyindeki Lille kenti yakınlarında özel bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Wambrechies kasabasındaki Bondues pistinden havalanan uçak, kısa süre sonra piste çok yakın bir noktaya düştü.
Kazada uçaktaki 31 yaşındaki uçuş öğretmeni ile 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtiliyor.
Etiketler: Fransa
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