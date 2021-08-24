Taliban’ın, Afganistan’ın başkenti Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

ABD’nin Kabil’den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda tahliye operasyonları hız kazandı.

Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

Afganistan’da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

"48 bin kişi tahliye edildi"

Havalimanında tahliye edecekleri kişilere üzerinde barkod bulunan bir bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

ABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığını açıkladı.

Tahliyeler sırasında, kargaşa, kalabalığa ateş açılması ve bazı Afganların hareket etmek üzere olan ABD uçağına tutunup kaçmaya çalışırken düşüp hayatını kaybetmesi gibi dehşet verici görüntüler de kameraya yansımıştı.

Ne olmuştu?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son 1 ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.