Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri, bazı Filistinlileri gözaltına almak üzere Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.
15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria Filistin Devleti
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