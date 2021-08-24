Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini üstlendiği direniş güçlerinin Medya Sorumlusu Fehim Deşti, bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Pencşir'deki durumun sakin olduğunu belirten Deşti, "İnsanlar işlerinin başında. Devlet memurları işlerine gidip geliyor, esnaf çalışmalarına devam ediyor. Elbette muhtemel Taliban saldırılarına karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu hazırlıklar da bir dereceye kadar mevcuttur." dedi.

"Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız"

Taliban ile direniş grupları arasında müzakere çabalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Deşti, Afgan halkının geleceğini güvence altına alan ve sosyal adaleti sağlayan müzakerelerden yana olduklarını ve Afganistan'da tüm tarafların, partilerin ve aşiretlerin kabul ettiği ve dünya ile iyi ilişkileri olan kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istediklerini vurguladı

Deşti şunları ifade etti:

"Biz kesinlikle meselenin diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Müzakere ve diyalog arıyoruz. Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız. Amacımız sadece Pencşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Bu nedenle Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız."

"Taliban'a karşı mücadele" çağrısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti. Pencşir'in dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel direniş gruplarının başında bulunduğunu açıklayarak, halkı "Taliban'a karşı mücadeleye" çağırmıştı.