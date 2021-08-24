Ankara Ticaret Odası'nın aktarlar için hazırladığı meslek standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edildi.

Böylece aktarlık, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları” arasında sayıldı. Kararı duyan aktarlar büyük sevinç yaşadı.

"Meslek olarak kabul edilmesi iyi oldu"

Karar sonrası yaşadığı mutluluğu dile getiren Muhittin Beycar, "Aktarlığın meslek olarak kabul edilmesinin bizim açımızdan mükemmel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Birçok meslek grubu vardı... Çiçekçiler, kuru yemişçiler, kasaplar gibi ama aktarlık bunun içerisinde ayrıştırılıyordu. İnsanların içi rahat şekilde alışveriş yapabilecekleri bir ortam olacak" dedi.

Sattıkları ürünlerle ilgili bilgi sahibi olacaklar



Yeni düzenlemeye göre aktarlar, zehirli ve zararlı bitkileri bilecek. Sattığı ürünün hasat zamanından satışına kadar her aşamasını kontrol etmekle yükümlü olacak.

Doğal karışım hazırlayabilecekler

Artarlar artık müşterilerin talep ettiği oda kokusu ve cilt bakım yağı gibi karışımları hazırlayabilecek donanımda olmak zorunda. Ayrıca takviye edici gıdalarla ilgili mevzuata da hakim olmaları gerekiyor.

Aktarlar için meslek standartları, 32 kurum ve kuruluş ile çok sayıda bilim insanının katkısıyla hazırlandı.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Seyit Taşdelen