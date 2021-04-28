Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine geçiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak. Bu süreçte aşılama çalışmaları da devam edecek.

Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 22 milyonu aştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13,5 milyonun üzerinde. 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 8 milyon 618 bini geçti.

Yeni aşılar gelecek mi?

Tam kapanma sürecinde aşılama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a sorduk.

Kapanma döneminin çok kıymetli olduğunu söyleyen Aydın, "Kapanma döneminin kıymetini artıracak hadise, bu dönemde de ciddi sayıda aşı yapma imkanının elde etmek" dedi.

Prof. Dr. Aydın, tedarik edilen aşıların uygulanmasında bir sorun olmadığı bilgisini verdi.

"Önümüzdeki günlerde 1. doz aşısını olmuş olanların da 2. doz aşılarını tamamlayarak, 15 milyona yakın insanın 2 doz aşısının yapılmış olmasının sağlanması lazım. Hem de Çin ile de bağlantı hız kazandı, şu sıralar Çin’den aşı geliyor. Almanya ile de temaslar sürüyor. Onlardan da bir miktar aşı gelme ihtimali var. Bir de Rus aşısı Sputnik V ile de bağlantı ciddi bir boyuta geldi."

Yeni yükselmenin önüne geçmek için aşı şart

Haziran başına kadar vaka sayılarında düşme yaşanacağını anlatan Aydın, yeni yükselmenin önüne geçmek için de ciddi sayıda bir aşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Bu aşının da tedarik edilip millete uygulanmak adına altyapısı hazırlandığında, milletin de aşıya uyum oranını artırmamız lazım. Çin aşısını uyguladığımız bir ortamda yüzde 75-80 uyum, toplumsal bağışıklık oluşturma adına oldukça düşük. Bakanlık kayıtlarından bilebildiğim kadarıyla önümüzdeki günlerde yeni bir aşı rahatlaması olacak."

Aşı randevuları aksatılmamalı

Ayrıca, Prof. Dr. Aydın, aşı uygulamasının günlük 500 ile 1 milyon doza kadar çıkacağı bilgisini verdi.

"Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında varsa sorunlar çözülecek, daha fazla aşı uygulanacak. Bu sağlandığı takdirde toplumun da bu aşı randevularına ramazan sürecinde de aksatmadan uyması, bayram süreci dahil uyması gerek. Çünkü bu kısıtlama ile toplumun 7’den 70’e herkesin ödediği bu bedeli tekrar geri kaybetmeme adına bu arada bol aşı yapmamız lazım."

"Şu anda 8 milyona yakın bir aşı var"

Elde 8 milyona yakın bir aşı olduğunu söyleyen Aydın, "Bunun 3-4 milyonu 2. dozu gelecekler için, diğer kısmı yapılmaya devam ediliyor. Yeni aşılar için çok ciddi oranda bağlantılar yapıldı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başlarında Türkiye’ye aşı tedariki sorunu kalmayacak, yeni aşılar gelecek. Türkiye’nin günde rahatlıkla 1 milyon, zorlayınca da 2 milyona kadar günlük aşı yapabilme kapasitesi var" dedi.

Hastane güzergahı olmak şartıyla dışarı çıkılabilecek

Aşı temininde ve randevularında bir sorun olmadığı bilgisini veren Prof. Dr. Aydın, "Vatandaşın evden randevu aldığı hastane güzergahı üzerinde gidip gelmesinde bir problem söz konusu değil. Bir tek eksiğimiz şu kalıyor, kişilerin aşıya uyumunu artırmak" dedi.