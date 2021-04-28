Türkiye tam kapanmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi, Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yoluyla taplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sputnik V aşısının ortak üretimi

Türkiye’de aşılama sayısı 22 milyonu aştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13,5 milyonun üzerinde, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 8 milyon 618 bini geçti.

Aşı tedariki ve aşılama sürecindeki son durum kurulun gündemini oluşturacak. Sputnik V aşısının ortak üretimine yönelik süreç görüşülecek.

Vaka sayısı 43 bin 301

60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.