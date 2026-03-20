Sağlık
AA 20.03.2026 12:56

36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı

Farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

