Bakan Memişoğlu: Trabzon Şehir Hastanesi'nde güvenliği olumsuz etkileyecek durum yok

Akyazı mevkiindeki Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kemal Memişoğlu, inşaatın son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda Türkiye'de sağlık alanında çok büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Memişoğlu, dünyaya örnek olacak bir sağlık sistemine kavuştuklarını ifade etti.

"23 yılda Türkiye'de 804 yeni hastane yaptık"

Memişoğlu, mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yenilediklerinin veya yeniden yaptıklarının altını çizerek, "23 yılda Türkiye'de 804 yeni hastane yaptık. Şu anda Türkiye'nin toplam yatak kapasitesi 175 bine ulaşmış durumda. Türkiye'de şu anda 27 şehir hastanemiz modern mimarileri, gelişmiş teknolojik altyapıları ve yüksek hizmet kapasitesiyle milletimize dünya standartlarında kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor." dedi.

Trabzon Şehir Hastanesinin de bu güçlü sağlık vizyonunun en önemli yansımalarından biri olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Son günlerde Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili olarak sosyal medyada bazı asılsız iddiaların da gündeme getirildiğini görüyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, konuyla ilgili teknik bilgileri açık ve net olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzon Şehir Hastanesi tüm aşamaları bilimsel veriler, mühendislik hesapları ve teknik denetim süreçleri doğrultusunda yürütülen çok önemli bir sağlık yatırımıdır. Hastanemizin yer aldığı dolgu 2013 yılında tamamlanmıştır. Ancak hastanemizin taşıyıcı sistemi yalnızca deniz dolgu tabakası esas alınarak tasarlanmamıştır. Projede kullanılan fore kazıklar, dolgu tabakasının altındaki en sağlam ana kaya birimine yani Beşirli formasyonuna ait breş ana kayasına en az 6 metre boyunca soketlenerek yerleştirilmiştir. Bu sayede yapı yükleri sağlam zemin tabakalarına güvenli şekilde aktarılmaktadır."

Bakan Memişoğlu, hastanenin inşa süreçlerinin sadece proje hesaplarıyla da sınırlı tutulmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar saha genelinde 22 kez gerçekleştirilen kazık yükleme deneyleri, kazık bütünlük testleri, teknik ölçümler ve mühendislik değerlendirmeleriyle tüm veriler ayrıca teyit edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını kanıtlamıştır. Böylesine büyük ve stratejik bir sağlık yatırımında her aşama dikkatle takip edilmekte, her teknik veri titizlikle değerlendirilmektedir."

"Trabzon Şehir Hastanesi haziran, temmuz ayında bize teslim edilecek"

Trabzon Şehir Hastanesinin, ilgili kurumların, mühendislerin ve teknik ekiplerin yakın gözetimi altında yükseldiğine işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada birilerinin 'kayıyor' diyerek yaydığı endişeler burada gece gündüz ter döken danışman hocalarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin emeğine haksızlıktır. Bununla birlikte, bilimsel veriler ve teknik hesaplamalar ışığında konuşulması gereken bir konuda, somut bir dayanak ortaya koymadan gelişigüzel açıklamalarda bulunması da ayrıca üzüntü kaynağıdır. Buna rağmen biz her zaman olduğu gibi şeffaflıktan yanayız. Teknik değerlendirmeler talep edilirse de paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle vatandaşlarımızın teknik verilerle kurumların söylediklerine inanmalarını ve itibar etmelerini öncelikle istirham ediyorum. Trabzon Şehir Hastanesi haziran, temmuz ayında bize teslim edilecek. Allah nasip ederse 2026'da milletimizin hizmetine, Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği sağlık şaheserini insanlarımızın, Trabzon'umuzun hizmetine sunacağız."

Memişoğlu, Trabzon'un sağlık anlamında bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Üniversitesiyle, şimdiye kadar olan hastaneleriyle Trabzon sağlık anlamında kültürü olan, geçmişi olan bir şehir. Bu şekildeki bir şehir hastanesiyle de Trabzon sadece bölgesinde değil, etrafındaki ülkelere bile sağlık hizmeti sunabilecek altyapıya kavuşmuş olacaktır." diye konuştu.

Trabzonspor'un mabedinin yanında bir sağlık mabedinin de olmasının kendilerine gurur verdiğini dile getiren Memişoğlu, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nın Türk milletine ve dünyaya hayırlar getirmesini de diledi.

Memişoğlu'na incelemeleri sırasında Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.