Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 47 bin 412 test yapıldı. Bu kapsamda 963 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, toplam vaka sayısı 227 bin 982, toplam vefat sayısı 5 bin 645, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280, toplam entübe hasta sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." dedi.