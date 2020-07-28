İngiltere obeziteye ‘dur’ demeye hazırlanıyor. Bunun için Hükümet kampanya başlatacak.

Kampanyanın başında COVID-19 tedavisi sırasında yaklaşık 7 kilo verdiğini açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson var.

Araştırmalar koronavirüs için önemli bir risk faktörünün obezite olduğunu ifade ediyor.

İngiltere’deki kampanyada da dikkat çeken önlemler yer alıyor.

Buna göre televizyon kanallarında akşam saat 9'dan önce abur cubur reklamları yasaklanacak.

Sağlıksız yiyeceklerin internette reklamının yasaklanabilecek ve promosyonlar sınırlandırılacak.

Menülere kalori etiketleri koyma zorunluluğu getirilecek. Aile hekimleri aşırı kilolu hastalara ‘kilo vermeye başlamaları’ yönünde bilgilendirmede bulunacaklar.

Ülke genelinde 35 milyon dolayında aşırı kilolu kişi bulunuyor. Araştırmalara göre obezlerin yüzde 37’sinin coronavirüsten ölme riski bulunuyor.