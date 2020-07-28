Haber Giriş: Kaynak: AA
Peru, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti'nde koronavirüs ölümleri artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 18 bin 418'e, Honduras'ta bin 166'ya, Dominik Cumhuriyeti'nde bin 83'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 189 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 418'e çıktı.
Vaka sayısı 4 bin 920 artışla 389 bin 717'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 272 bin 547 oldu.
Honduras'ta ise son 24 saatte COVID-19'dan ölenlerin sayısı 50 artarak bin 166'ya, vaka sayısı ise 465 artarak 39 bin 741'e yükseldi.
Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı bin 83'e, vaka sayısı bin 248 artarak 64 bin 156'ya ulaştı.
Son Haberler
- 14:21
- 14:21
- 14:08
- 14:04
- 14:13
Sıradaki Haber
Boris Johnson'dan uyarı: Avrupa'da ikinci dalga belirtileri var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz