İngiltere geçtiğimiz hafta sonu İspanya'dan ülkeye dönen vatandaşları için 14 gün karantina uygulama kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karara destek vererek Avrupa'da ikinci dalga belirtileri görüldüğü konusunda uyardı.

Johnson, "Yapmamız gereken, risklerin tekrar artmaya başladığını düşündüğümüz zaman, hızlı ve kararlı bir eylemde bulunmak. Avrupa'da neler olduğuna dair net olmamız gerekiyor. Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık" dedi.