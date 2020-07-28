Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyaletin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.
Etiketler: yıldırım çarpması batı bengal hindistan'da yağışSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:09
Son Haberler
- 14:22
- 14:21
- 14:21
- 14:08
- 14:04
Sıradaki Haber
İran'da koronavirüsten rekor günlük ölüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz