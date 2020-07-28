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Pakistan'da militanlarla çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir bölgede gizlenen militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti; 2 militan etkisiz hale getirildi.
Polis Sözcüsü İmtiyaz Han, yaptığı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Çilas bölgesinde bir eve baskın düzenleyen güvenlik güçleriyle militanlar arasında şiddetli çatışma çıktığını belirtti.
Han, çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4’ünün yaralandığını ve 2 militanın da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ölen militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, bölgede Pakistan Talibanı'nın (TTP) etkili olduğu belirtiliyor.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.
Etiketler: Pakistan Hayber Pahtunhva Pakistan TalibanıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:08
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