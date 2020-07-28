Koronavirüs salgını ile sarsılan turizm sektörü yeniden canlanıyor. Turizm sektöründe koronavirüsle birlikte nelerin değiştiğine dair bir araştırma da Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yapıldı, kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de yüzde 65 oranında deniz-kum-güneş tatili tercih ediliyor. Kültür turizminin tercih edilme oranı ise yüzde 5. Önceki dönemlerde en uygun fiyat öncelikli olurken, yeni dönemde hijyen ve güvenlik ön planda.

Kişisel araçlar tercih ediliyor

Turizmde en fazla rağbet gören bölge, yüzde 33'le Ege oldu. Konaklamada ise bu yıl yazlıkları tercih edenlerin oranı 2 kat arttı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, herkesin otellerde tatil yapmadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"4-5 yıldızlı otellerde tatil yapan tatilcilerin oranı yüzde 17. Bunun dışında çok önemli bir bölümü, yüzde 23 gibi yazlıklarında seyahat ediyor. Seyahat etme araçlarına da bakıldığında önemli bir bölümü kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih ediyor."

Raporda dikkat çeken sonuçlardan biri de riskli yaş grubunun seyahatlerini iptal etmeleri. 55 yaş üstü grup diğerlerine göre yüzde 55 daha fazla iptal gerçekleştirdi.