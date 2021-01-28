Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 279 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 28 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 28 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 173 bin 210 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 279. Bugünkü hasta sayısı 670 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 902.
Son 24 saatte 129 hasta vefat etti, 8 bin 902 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 445 bin 118, toplam vefat sayısı 25 bin 605, toplam ağır hasta sayısı bin 751, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 340 bin 216 oldu.
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