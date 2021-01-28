Sağlık Bakanlığı 28 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 173 bin 210 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 279. Bugünkü hasta sayısı 670 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 902.

Son 24 saatte 129 hasta vefat etti, 8 bin 902 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 445 bin 118, toplam vefat sayısı 25 bin 605, toplam ağır hasta sayısı bin 751, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 340 bin 216 oldu.